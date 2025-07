Milan, Samuele Ricci è ufficiale: vestirà la 4, sulle orme di Albertini e Kaladze

Samuele Ricci ha scelto il suo numero di maglia: indosserà la numero 4, resa storica da Albertini e Kaladze

Samuele Ricci è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2001 arriva dal Torino ed è il primo rinforzo per la mediana rossonera del nuovo corso targato Max Allegri. Un colpo voluto per dare qualità e geometrie a un reparto destinato a cambiare volto, in attesa di eventuali innesti come Modric, Jashari o Xhaka.

Ricci ha scelto anche il numero di maglia per la sua avventura a San Siro: sarà la 4, un numero che nella storia rossonera evoca ricordi importanti. L’ultimo a indossarla è stato Ismael Bennacer, ora rientrato dal prestito al Marsiglia ma fuori dai piani tecnici. Con questa scelta, Ricci si candida idealmente come suo erede.

La maglia numero 4 è stata resa iconica da Demetrio Albertini, che la scelse come numero fisso a partire dalla stagione 1995/96, la prima con numerazione permanente in Serie A. Prima ancora, quella casacca era passata anche per le spalle di leggende come Rijkaard, Gullit, Donadoni, Maldini e Baresi. Dopo Albertini, fu Kakha Kaladze a ereditarla: con il georgiano in campo, il Milan vinse due Champions League, prima del suo trasferimento al Genoa.

Negli anni successivi, la 4 è stata indossata anche da Mark Van Bommel, Sulley Muntari, Rodrigo Ely e José Mauri. Ma mancava un italiano da oltre un decennio. Con Ricci, il numero torna ad avere un interprete tricolore.

«Sono contentissimo. Ciao a tutti. Forza Milan!», le prime parole del centrocampista, che debutterà nei test estivi prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Bari.

Per il nuovo Milan, Ricci è il primo tassello. Il lavoro del nuovo direttore tecnico Tare è appena cominciato.