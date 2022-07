Milan, rinnovo Ibrahimovic: firma a un passo, c’è la data

Il Milan e Ibrahimovic pronti a proseguire insieme per un altro anno: la firma sul rinnovo è un passo

Comincia il conto alla rovescia in casa Milan per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani dovrebbe essere il giorno della firma dell’attaccante svedese con i rossoneri. Resta fino al prossimo 30 giugno, guadagnando una parte fissa simbolica arricchita da diversi bonus.

Intanto il giocatore è a lavoro per recuperare dall’infortunio al ginocchio. Il suo obiettivo è giocare ancora in Champions League, ma verosimilmente potrà farlo solo dagli ottavi di finale in poi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24