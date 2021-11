Milan, rinnovo Kessie: ballano un paio di milioni. Le ultime

Il Milan lavora senza sosta al rinnovo di Franck Kessie. Ecco cosa manca

I desideri di Bennacer, Theo Hernandez e Leao non hanno contagiato Kessie, a scadenza di contratto a giugno: non si segnalano inversioni di rotta. L’ambizione in questo caso è quella di tentare la fortuna altrove, in un club estero che possa garantirgli uno stipendio faraonico.

Come riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport, il d.t. Paolo Maldini ha annunciato nuovi incontri con l’agente dell’ivoriano (non ancora calendarizzati): non è stata scritta la parola fine, ma a oggi non sono nemmeno previsti colpi di scena.

