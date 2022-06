Milan Maldini, la firma in settimana: poi il mercato

In settimana potrebbero arrivare sul filo di lana i rinnovi di Maldini e Massara con il Milan: Cardinale non ha dubbi

In casa Milan tiene banco la situazione dei rinnovi di Maldini e Massara. Mai in discussione, anche dopo l’arrivo di Cardinale, in tanti si chiedono come mai non sia arrivata ancora la firma.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca ci sarà in settimana per prolungare gli accordi con dt e ds, poi via sul mercato per costruire una squadra all’altezza e rinforzarla in vista della Champions League.