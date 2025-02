Conceicao post Milan Roma: «Dobbiamo continuare così! Ha fatto la differenza quell’aspetto stasera»

Milan Roma, le dichiarazioni dell’allenatore Conceicao nel post partita dopo la gara valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2024 2025

Ai microfoni di Mediaset, il tecnico Conceicao ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel post partita di Milan Roma di Coppa Italia.

PAROLE – «Una bella partita. Ci sono momenti che non mi sono paiciuti ma fa parte del gioco: dobbiamo continuare a lavorare. Devo dare una parola ai tifosi, sono stati bene con lma squadra: è un ambiente diverso, venire qua allo stadio col freddo il mercoledì è un aiuto fantastico. La vittoria è stata meritata. I tifosi fanno la differenza, è come giocare uno in più. Sono molto importanti per noi, non sono il decimo o secondo giocatore in campo ma sono il primo: senza di loro i club non esistono. Abbiamo vinto una partita ma ne mancano tre per vincere un trofeo. Ora pensiamo a Empoli».