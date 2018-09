Da Amoroso a Cutrone: il Milan rompe un tabù dopo 12 anni – VIDEO

14 maggio 2006-31 agosto 2018, da Amoroso a Cutrone: il Milan sfata finalmente il tabù dei minuti di recupero e riesce a vincere contro una big in pieno extra-time. La Roma nel destino

Dall’ultima volta sono passati dodici anni: era il 14 maggio 2006, ultima giornata di campionato, quando il Milan riuscì a sconfiggere la Roma per 2 a 1 grazie ad un gol al novantesimo e qualche secondo di Marcio Amoroso su rigore. Da quel momento un tabù durato quasi un’eternità calcistica… fino a ieri sera, quando la rete di Patrick Cutrone al 95′, sempre contro la Roma (ed ancora un 2 a 1 a San Siro), ha finalmente infranto l’incantesimo: i rossoneri sono riusciti a vincere nei minuti di recupero contro una big per la prima volta da quel 2006. Nel mezzo una traversata di dodici anni – appunto – e tantissime delusioni passate per gli scontri diretti contro le avversarie di calibro del nostro campionato.

Negli anni recenti quello dei minuti di recupero era diventato un incubo per il Milan: l’anno scorso, per esempio, fu il 3 a 2 di Mauro Icardi su rigore nel derby d’andata. Due anni fa, contro la Juventus, il gol di Paulo Dybala allo Juventus Stadium (ancora su rigore). Quasi mai l’extra-time ha sorriso ai rossoneri nel corso di questi anni, fino a ieri. L’anno scorso c’era stato l’incredibile gol di testa di Cristian Zapata al 97′ contro l’Inter, ma in quel caso si trattava solo di un pareggio (2 a 2). Insomma, il Milan contro la Roma è riuscito a chiudere idealmente un cerchio: da Amoroso a Cutrone, passando sempre per Gennaro Gattuso, allenatore rossonero di oggi, in campo in quell’ultima partita di campionato del 2006 con la fascia da capitano (Paolo Maldini era assente). I conti col destino, forse sono chiusi.