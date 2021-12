Allo stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio San Siro, Milan e Salernitana si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Milan Salernitana MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro.

3′ Lancio per Simy, Maignan esce dall’area ma Tomori lo anticipa; mezzo pasticcio che non fa danno.

5′ GOL MILAN 1-0 Leao riceve sulla sinistra, punta Zortea, lo salta secco e arriva sul fondo, scarico arretrato a centro area leggermente sporcato da Veseli che comunque arriva da Kessie che colpisce con un piattone sinistro non perfetto ma che passa in mezzo a diverse gambe e si infila lentamente sul secondo palo.

11′ Leao prova ad esplodere il destro dal limite; conclusione fiacca, facile per Belec.

12′ Pellegri a terra Pressione su Bogdan fallosa, il centravanti rossonero si ferma fuori dal terreno di gioco toccandosi l’adduttore destro.

13′ Bakayoko ruba palla e serve Brahim Diaz che si lancia in spaccata ma trova solo l’esterno della rete.

14′ Pellegri chiede il cambio, non ce la fa.

15′ Sostituzione Milan Fuori Pellegri (che va dritto negli spogliatoi), dentro Krunic.

17′ Pioli manda Brahim Diaz ad agiare da ‘falso nueve’.

18′ GOL MILAN 2-0 Leao va in verticale da Brahim Diaz tra le linee, lo spagnolo apre a destra all’interno dell’area per Saelemaekers che punta Ranieri, se la sposta sul sinistro ed arma un tiro che si infila imparabilmente sul secondo palo.

19′ Da registrare la dedica per Kjaer con Saelemaekers che ne mostra la maglietta.

21′ Leao prova il destro dall’interno dell’area di rigore, Zortea alza in angolo.

24′ Ammonito Bakayoko Pestone in ritardo su Simy.

25′ Ribery al limite va da Zortea che prova il sinistro rasoterra; palla fuori.

30′ Ammonito Di Tacchio Intervento in netto ritardo su Krunic.

31′ Leao salta secchi tre uomini, arriva al limite, mette a sedere Veseli e prova la conclusione mancina che viene deviata in corner.

34′ Krunic va a pressare Belec, gli ribatte il rinvio ma il pallone si perde sul fondo.

39′ Florenzi intercetta l’ennesimo pallone a destra, assist a centro area per Diaz che va di tacco per Leao, chiusura disperata in extremis di Gyomber.

42′ Kessie si incunea in trequarti, offre per Krunic che esplode il destro e trova la gran risposta di Belec.

44′ Simy scappa sul filo del fuorigioco, offre a Zortea che esplode il sinistro dai 20 metri; facile per Maignan.

45′ Recupero Lancio lungo di Maignan, Krunic spizza di testa per Leao che arriva al limite, prova il destro ma la deviazione torna utile per Kessie che apre il piattone al volo e va ad un palmo dal 3-0; Giua assegna 1′.

45’+1′ Intervallo Squadre al riposo, doppio vantaggio per il Milan.

Doppia sostituzione Milan all’intervallo Fuori Bakayoko e Leao, dentro Bennacer e Messias.

Sostituzione Salernitana all’intervallo Fuori Di Tacchio, dentro Kastanos.

46′ Secondo tempo Iniziata la ripresa a San Siro.

48′ Messias entra e si sistema sulla destra con Saelemaekers dirottato a sinistra.

51′ Tacco illuminante di Messias che manda sulla corsa Florenzi, cross tagliato rasoterra su cui Kessie non arriva per questione di centimetri.

55′ Zortea a terra Belec deve mettere in fallo laterale perché dall’altra parte del campo l’esterno si accascia, probabilmente causa crampi; Salernitana temporaneamente in 10.

61′ Doppia sostituzione Salernitana Fuori Zortea, Ribery e Simy, dentro Kechrida, Djuric e Bonazzoli.

61′ Sostituzione Milan Fuori Theo Hernandez, dentro Ballo-Toure.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Florenzi PAGELLE

Milan Salernitana 2-0: risultato e tabellino

RETI: 5′ Kessie (M), 18′ Saelemaekers (M).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (dal 61′ Ballo-Toure); Kessie, Bakayoko (dal 46′ Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao (dal 46′ Messias); Pellegri (dal 15′ Krunic). All. Stefano Pioli.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Zortea (dal 61′ Kechrida), Schiavone, Di Tacchio (dal 46′ Kastanos). Coulibaly; Ribery (dal 61′ Djuric); Simy (dal 61′ Bonazzoli. All. Stefano Colantuono.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia.

AMMONITI: Bakayoko (M), Di Tacchio (S).

