Milan, salta Giroud? L’alternativa è Jovic del Real Madrid

Il Milan valuta le alternative a Olivier Giroud: la prima scelta sarebbe Luka Jovic del Real Madrid. Contatti avviati

Il Milan è in attesa di una risposta dall’entourage di Olivier Giroud, al lavoro in questi giorni per liberare l’attaccante francese dal Chelsea. Nel frattempo, i rossoneri valutano le alternative al calciatore dei Blues: la prima scelta sarebbe Luka Jovic del Real Madrid.

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha già avviato i contatti con il club spagnolo (nell’ambito della trattativa per Alvaro Odriozola e Brahim Diaz). Operazione possibile in prestito con diritto di riscatto.