Sampdoria, Lanna: «Pensiamo ad oggi, ma la società è in vendita»

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport.

TIFOSI – «I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol e gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così».

GABBIADINI – «L’infortunio di Manolo è stato una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, per noi Gabbiadini è un giocatore di punta e speriamo di averlo in campo il prossimo anno in piena forma».

PRESIDENTE – «Cerco di essere a Bogliasco spesso, di far tornare il sorriso. Nonostante le sconfitte dobbiamo guardare al futuro con ottimismo perché le qualità ci sono. Dobbiamo caricarli e far capire loro che possono fare bene e possono tirarsi fuori da questa situazione».

SCALARE LA CLASSIFICA – «Bella domanda. Intanto pensiamo a salvarci quest’anno, poi per il prossimo anno capiremo. Stiamo già programmando come se continueremo noi, ma la società è un vendita e dobbiamo capire chi la comprerà e che progetti avrà»