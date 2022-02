Milan Sampdoria, Pagliuca: «Maignan ha tutto per essere il migliore. Falcone il presente blucerchiato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex portiere Pagliuca ha parlato degli estremi difensori di Milan e Sampdoria in vista del match odierno tra le due squadre

Gianluca Pagliuca, ex portiere della Sampdoria, ha fatto il punto su Wladimiro Falcone e Emil Audero: le sue parole a Tuttosport.

MAIGNAN – «Maignan ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra esser e il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni».

FALCONE – «Il futuro può essere di Carnesecchi, il presente di Falcone che ho seguito tanto l’anno scorso a Cosenza. Sarà un bell’esame contro il Milan».

AUDERO – «È pronto e matura per fare il titolare della Serie A. Con la Sampdoria ha ottenuto quello che si merita, un posto da titolare nonostante non sia più un ragazzino».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24