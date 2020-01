Milan Sampdoria: perché è il test giusto per Ibrahimovic

Ancora non si sa se Ibrahimovic partirà dal primo minuto in Milan-Sampdoria. Sarà un match in cui può dare molto

La Sampdoria ci ha messo poco per assimilare i principi tattici di Ranieri. I blucerchiati adottano un 442 molto prudente e difensivo, che cerca di minimizzare i rischi.

Proprio per questo, sarà un buon test per valutare la condizione di Ibrahimovic. Si parla molto di quello che lo svedese può dare ai rossoneri. Invece che rischiare di farlo esordire in un contesto probante con continui ribaltamenti di fronte, in Milan-Sampdoria Ibrahimovic giocherà in spazi stretti, contro una squadra dal baricentro basso. Vedremo se lo farà dal primo minuto o a gara in corso.