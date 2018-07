Milan, incontro tra Mirabelli e Scaroni: si decide il futuro del ds rossonero

Il neo presidente del Milan Paolo Scaroni continua con la sua opera di riforma della società rossonera ed ha in programma per decidere il futuro dell’attuale direttore sportivo Massimiliano Mirabelli

Non si ferma la rivoluzione in atto in questo periodo in casa Milan. Dopo la cessione della società al fondo Elliot e l’insediamento di Paolo Scaroni come nuovo presidente continuano i cambiamenti dei quadri dirigenti rossoneri. In seguito all’uscita di scene dell’ex amministratore delegato Marco Fassone, anche Massimiliano Mirabelli, altro protagonista della scorsa estate milanista è ormai con le valige in mano.

Il direttore sportivo rossonero infatti questa sera ha in programma un incontro con Scaroni per discutere del suo futuro. L’ex capo degli osservatori dell’Inter ha ancora due anni di contratto, ma la sensazione è che sia destinato anche lui ad essere rimosso dal proprio incarico. Per rimpiazzare i due dirigenti si parla di Gandini o Gazidis come amministratore delegato e di Leonardo come nuovo direttore tecnico.