Milan Scaroni: «Stadio? Su San Donato facciamo sul serio»

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Monza

Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza-Milan. Di seguito le sue parole.

NUOVO STADIO – «La novità è di settimana scorsa che abbiamo comprato i terreni a San Donato. Poi i contatti tra i proprietari delle squadre continuano ad esserci, ma non c’è nulla da segnalare. C’è stata poi un’ultima verifica per una ristrutturazione light su San Siro: mi piacerebbe sì. Sono anni che mi arrovello attorno al tema stadio. Non è che noi non siamo favorevoli a San Siro, ma deve essere riammodernato. Fare dei lavori con 70mila che ogni 3 giorni entrano in uno stadio diventa un’impresa difficile. Bisognerebbe traslocare come han fatto più o meno tutti. Noi non abbiamo stadi vicini che hanno una capienza simile a San Siro, per questo studiamo alternative. WeBild ha fatto una primissima visita che è stata pubblicizzata, ma è piena di se e ma e non mi tranquillizza molto. Noi siamo pronti a prendere in considerazione una ristrutturazione di San Siro se qualcuno ci garantisce in modo formale che continueremo a giocare lì. Ho sempre pensato che è praticamente impossibile, poi non sono un ingegnere o un costruttore. Non abbiamo nulla contro San Siro, ma come faccio a ristrutturare e a giocare allo stesso tempo?».

TEMPISTICHE DEL NUOVO STADIO – «Noi andiamo avanti dritti sull’ipotesi San Donato, tutto il resto è un’eccezione. Abbiamo speso 40 milioni di terreni a San Donato. Se ci viene una nuova proposta la prendiamo in considerazione. La lettera di WeBild non è una risposta al mio quesito».

