Milan, senza Ibra è Kessie il leader rossonero: ora si punta al rinnovo dell’ivoriano

Senza Zlatan Ibrahimovic è Franck Kessie il leader del Milan di Pioli: il tecnico ha saputo toccare le giuste corde dell’ivoriano

C’è un nuovo leader al Milan. Attenzione, Zlatan Ibrahimovic rimane il centro di gravità dell’universo rossonero ma, senza lo svedese, c’è un altro giocatore che guida e carica saggiamente i compagni in campo. Stiamo parlando di Franck Kessie. Come scrive La Gazzetta dello Sport, se Zlatan è il presidente, Kessie è il vice. L’uomo che per lunghi mesi, prima che arrivasse al Milan Stefano Pioli, si è ritrovato sul mercato. Che ha rifiutato qualche destinazione, ha tentennato, si è involuto, magari anche impigrito. Poi qualcosa è scattato dentro di lui. «Ho saputo toccare le sue corde», ha detto una volta il tecnico rossonero. Quali corde siano nessuno lo sa, ma di certo dopo il periodo difficile del lockdown, vissuto in parte in Costa d’Avorio, Kessie è fiorito di nuovo.

È cambiato tatticamente, è diventato più completo, non è soltanto il giocatore muscolare messo lì ad aiutare il playmaker o presunto tale. Kessie è un tuttocampista di qualità, non soltanto di personalità. Il merito di questa crescita va soprattutto a Pioli, ma non soltanto a lui. Allenarsi con Ibrahimovic ha probabilmente giovato, come ha giovato la fiducia che Kessie ha sentito negli ultimi tempi da parte del club oltre che dei compagni. E ora, come riporta Gazzetta, il Milan preme per il rinnovo di un contratto che un anno fa sembrava non interessare più di tanto. L’ivoriano si è rivalutato come altri della rosa milanista, sotto la regia di Pioli.