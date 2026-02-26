Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. Il calendario sorride a metà…

Il Milan confida nella spinta ed energia dei propri tifosi per il rush finale in vista della prossima Champions League. L’analisi sul calendario

Per la corsa Champions League, il fattore casalingo diventa ora un fattore fondamentale per le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri avranno bisogno dei propri tifosi per centrare la qualificazione alla prossima coppa europea.

Il recente passo falso rimediato dal Milan nella sfida di campionato contro il Parma ha lasciato scorie pesanti sulla classifica dei rossoneri. La sconfitta ha, infatti, allontanato la formazione guidata da Massimiliano Allegri dalla vetta, portando il distacco dall’Inter capolista a ben dieci lunghezze. Questo scenario rende la rincorsa allo Scudetto estremamente complessa e quasi compromessa, lasciando al derby in programma il prossimo 7 o 8 marzo il ruolo di ultima spieggia per provare a riaprire i giochi e riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente.

Tuttavia, come ribadito a più riprese dall’allenatore toscano, la priorità assoluta della stagione resta il ritorno nell’Europa che conta. L’obiettivo dichiarato è il piazzamento tra le prime quattro posizioni per garantire la qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente, il Diavolo occupa una posizione di relativo vantaggio con 54 punti conquistati, mantenendo un distacco di otto punti sulla Juventus, che occupa la quinta posizione. In questo fazzoletto di classifica si inseriscono anche Napoli e Roma, entrambe appaiate a quota 50 punti e pronte ad approfittare di ogni minimo passo falso dei rossoneri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, per blindare la posizione e respingere gli assalti delle inseguitrici, sarà fondamentale trasformare lo Stadio San Siro in un fortino inespugnabile. Il calendario, infatti, sorride parzialmente ai rossoneri: tre dei restanti quattro big match stagionali si disputeranno proprio tra le mura amiche. I tifosi del Milan saranno chiamati a trascinare la squadra nelle delicate sfide interne contro l’Inter, la Juventus e l’Atalanta. In questo rush finale, l’unica trasferta ad alto coefficiente di difficoltà contro una diretta concorrente sarà quella sul campo del Napoli. La solidità casalinga e il calore del pubblico rappresentano dunque le armi principali su cui fare affidamento per centrare il traguardo europeo ed evitare pericolosi cali di tensione in questafase cruciale della stagione.