Milan, Theo Hernandez: «Siamo preparati, anche senza Osimhen sono forti»

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League di domani contro il Napoli. Di Seguito le sue parole

L’ULTIMA VITTORIA – «Abbiamo fatto tante partite belle, domani è importante. Lo 0-4? Domani è un’altra partita ci aspettiamo un Napoli forte ma ci siamo preparati bene»

CRESCITA PERSONALE «Esssere il vice capitano è un onore, sono felice dal primo giorno sono stato accolto benissimo. Pallone d’Oro? Mi piacerebbe vincerlo»

OSIMHEN – «Tutti gli avversari sono forti, anche senza Osimhen ci sarà chi saprà sostituirlo»

RESTARE AL MILAN – «Voglio restare qui il più possibile, penso alla partita di domani , poi nel futuro vedremo».

VINCERE LA CHAMPIONS – «Possiamo vincerla, dobbiamo pensare a domani quel che succederà poi si vedrà».

CALCIO ITALIANO – «Non dobbiamo dimostrare nulla, tutti sanno l’importanza e la forza del calcio italiano»

CARICARE L’AMBIENTE «Io e Giroud siamo importanti in questa squadra e parliamo agli altri per caricare la squadra e aiutare ad affontare la partita di domani nel migliore dei modi»

SAN SIRO – «Domani saremo in 12 i nostri tifosi ci supportano sempre»

CAPELLI BLU – «Li ho fatti perchè è il compleanno di mio figlio non perchè ho in testa il Napoli»

RISCATTO MONDIALE – «Tutti i giocatori vogliono vincere, dopo il Mondiale stavo male ma ora sto tornando come voglio essere. Domani vogliamo vincere»

DI LORENZO – «Siamo diversi, non siamo giocatori simili. Lui ha una cosa più forte, così come io ho delle cose in cui sono più forte»

LEAO E MBAPPE’ – «Rafa deve migliorare qualche aspetto ma è compito del mister. Sono tutti e due forti»

