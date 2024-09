Milan, INFORTUNIO Thiaw: NOVITA’ dall’allenamento, cosa FILTRA sul ritorno in campo

Le condizioni fisiche di Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Arrivano notizie importanti sulle condizioni fisiche di Malick Thiaw dall’ultimo allenamento del Milan. Secondo quanto raccolto da MilanNews24, il difensore tedesco avrebbe infatti lavorato ancora a parte.

Resta in dubbio quindi la sua convocazione per il ritorno della Serie A contro il Venezia. Spazio dunque a due tra Tomori, Pavlovic e Gabbia dal primo minuto, con il tedesco che spera di esserci almeno per l’esordio in Champions League.