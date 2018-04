Milik sfida la Juve: «Li rispettiamo, pensiamo a noi. Il gol è un nuovo inizio»

Il Napoli ha battuto il Chievo Verona con Milik e Diawara. Il centravanti ha parlato dopo la gara lanciando un messaggio alla Juventus

Il centravanti del Napoli, Arek Milik, è entrato in campo nella ripresa e ha cambiato volto al match con il Chievo Verona. Il polacco, tornato in campo dopo il secondo grave infortunio, ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 nella vittoria odierna degli azzurri contro i clivensi (successo per 2-1 con Diawara allo scadere) e ha parlato a Sky Sport dopo la gara: «E’ stato un buon pomeriggio perché abbiamo vinto. Io ho segnato e sono molto contento ma conta solo la vittoria della squadra».

Prosegue il centravanti parlando anche della sfida Scudetto con la Juventus: «Siamo molto felici per questa vittoria, lo sono anche i tifosi. Andiamo avanti e guardiamo alle prossime partite. Segnale alla Juve? La strada è ancora lunga, pensiamo a noi. Noi abbiamo molto rispetto per la Juventus che vince e gioca bene. Per me un nuovo inizio dopo il gol di oggi? Sono molto felice, ho fatto gol dopo l’infortunio e sono contento di aver contribuito alla vittoria perché ho vissuto dei mesi molto duri».