Milinkovic-Savic: «Abbiamo sbagliato nella ripresa, stasera si tifa Brasile»

Le parole di Milinkovic-Savic dopo il pareggio tra Serbia e Ghana: «Speriamo che la Svizzera questa sera perda, così rimane tutto aperto»

Sergej Milinkovic-Savic ha analizzato il pari tra Serbia e Camerun, dove è stato grandissimo protagonista. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni della Rai:

«Abbiamo sbagliato nella ripresa, perché dovevamo tenere di più la palla e far passare il tempo. Volevamo invece andare avanti e segnare un gol in più. Loro sono stati bravi e ci hanno segnato due volte in contropiede. Volevamo i 3 punti, ne abbiamo preso soltanto 1. Ora speriamo che la Svizzera questa sera perda con il Brasile, così rimane tutto aperto. Dobbiamo prepararci per l’ultima gara in programma».

