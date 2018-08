Il Milan sogna un grande colpo a centrocampo. I rossoneri pensano a Kovacic ma attenzione alla pista Sergej Milinkovic-Savic

Il Milan pensa a Mateo Kovacic ma c’è un altro slavo cerchiato in rosso sul taccuino di Leonardo. Il direttore tecnico si è presentato nel migliore dei modi al suo vecchio pubblico, chiudendo lo scambio Bonucci-Caldara e portando a casa anche Gonzalo Higuain in prestito con diritto di riscatto. Rino Gattuso ha chiesto nuovi rinforzi e ha ammesso di aver pensato ad Arturo Vidal ma il centrocampista è andato al Barcellona. Da Roma, scrive Il Corriere dello Sport, si parla di un interessamento del Milan nei confronti di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio, classe 1995, ha molto mercato, piace a mezza Europa ma il presidente Lotito ha sparato alto, chiedendo più di 130 milioni di euro. Il prezzo del cartellino rappresenta un grande ostacolo per i rossoneri che sono costretti a fare i conti con il Fair Play Finanziario. Intanto Igli Tare non ha chiuso le porte alla partenza del centrocampista: «Milinkovic-Savic non è stato mai messo sul mercato, ma le regole non le facciamo noi. Se ci sarà un’offerta che ci accontenta allora ne parleremo ma se non dovessero arrivare offerte Sergej resterà alla Lazio perché è contento di restare alla Lazio».