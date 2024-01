Atalanta, senti Miranchuk: «Contento per la vittoria. Testa a Roma e Milan»

Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Miranchuk dopo la gara contro il Sassuolo: giocando da assoluto protagonista

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, il trequartista Aleksey Miranchuk ha voluto parlare dopo la vittoria conquistata contro il Sassuolo.

«Sono contento per il goal, per l’assist e ovviamente vinto una partita importante. Giocheremo contro il Milan in un match dove vogliamo fare bene: serve lavorare dove dobbiamo pensare prima alla Roma e poi ai rossoneri».