Miranda titolare con il Barcellona ma il futuro è lontano dall’Inter

Joao Miranda tornerà titolare nella difesa nerazzurra al Camp Nou contro il Barcellona ma nel suo futuro c’è il Siviglia

L’investitura gliel’ha data Luciano Spalletti in conferenza stampa: «Joao Miranda giocherà titolare contro il Barcellona». Parole importantissime che certificano quanto il tecnico nerazzurro punti sul capitano del Brasile, che in questo inizio di stagione ha trovato spazio più per il forfait di altri elementi della rosa che non per una pura e semplice scelta tecnica. Questa volta, tuttavia, è diverso. Nonostante la completa disponibiltà di Skriniar e De Vrij, Spalletti ha scelto il brasiliano, premiando l’ottimo stato di forma fisica e mentale del difensore.

La fiducia dell’Inter in Miranda e di Miranda nell’Inter è però una fiducia a tempo, con data di scadenza 30 giugno 2019, ma che potrebbe essere rivista in tempi brevi. La trattativa per il rinnovo prosegue a ritmi spediti ma nella mente del brasiliano si sta insinuando un dubbio. Le parole d’affetto verso il San Paolo e un ritorno in patria in Brasile sono state il primo indizio. E ora dalla Spagna rimbalza la voce che il Siviglia sta provando a riportare in Liga l’ex-Atletico Madrid già nel corso del prossimo mercato invernale. L’Inter riceverebbe una cifra importante (più di quanto incasserebbe in un’ipotetica cessione estiva) e il brasiliano ritroverebbe titolarità e minutaggio che in nerazzurro sta scarseggiando. Il finale di questa storia è tutto da scrivere.