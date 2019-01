L’Inter continua il suo pressing per Luka Modric. Il centrocampista croato è in uscita dal Real che pensa ai sostituti

Due colpi per rimpiazzare due Palloni d’Oro. Il Real Madrid ha scelto di non investire e di non ingaggiare un sostituto di Cristiano Ronaldo, ma in estate potrebbe essere ‘costretto’ a investire. Il Real annaspa e Perez potrebbe rimpiazzare gli ultimi due Palloni d’Oro: occorre un uomo nuovo in attacco e un altro uomo in mezzo al campo perché Luka Modric è sempre più lontano dal Real Madrid. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore croato, che ha un contratto fino al 2020, non ha intenzione di rinnovare con il suo attuale club.

Il club spagnolo vorrebbe ingaggiare Eriksen, suo erede al Tottenham, per rimpiazzarlo. Attenzione anche alla pista Eden Hazard del Chelsea: il Real potrebbe investire più di 200 milioni per ingaggiare il centrocampista danese e il fantasista belga, rinnovando così la squadra. La prossima estate può essere quella buona, anche perché l’Inter sta liberandosi da certi obblighi finora imposti dal Fair Play Finanziario. I nerazzurri hanno già sondato il terreno con gli agenti del ragazzo e ora Eriksen può dare una mano importante alla società di Suning per portare Modric all’Inter con un anno di ritardo.