L’Inter continua a pensare a Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid sarà il grande obiettivo nerazzurro tra gennaio e giugno

Luka Modric all’Inter? Il club nerazzurro non molla! L’Inter è stata vicina al colpaccio in estate ma il secco rifiuto da parte del Real Madrid ha compromesso l’affare. Il giocatore aveva una bozza d’accordo con il club interista e continua a strizzare l’occhio ai meneghini, spinto anche dai connazionali Vrsaljko, Perisic e Brozovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, Florentino Perez sta preparando un cambio generazionale e questa volta potrebbe toccare anche all’esperto centrocampista croato. Il presidente gli ha offerto il rinnovo ma il giocatore ha rifiutato perché conserva ancora l’idea di andare all’Inter.

Per la gara con il Barcellona si è visto a San Siro Vlado Lemic, l’uomo che lo ha portato in Spagna. I bene informati dicono che Ausilio non ha mollato la presa. Il centrocampista rimane nei radar nerazzurri. L’Inter attende un segnale per scatenare l’inferno. Il club di Suning è pronto al colpaccio tra gennaio e giugno. Luka ha già detto sì all’Inter e i nerazzurri sono pronti a intervenire in fretta. A gennaio potrebbe già accadere qualcosa, altrimenti quelle invernali potranno essere considerate le prove generali in vista del gran mercato di giugno.