Caso Modric-Inter, la Fifa chiude il caso e ‘assolve’ il club nerazzurro dopo la denuncia del Real Madrid che lo accuusava di aver contattato il giocatore senza permesso

Il caso Modric–Inter–Real Madrid è stato ufficialmente chiuso dalla Fifa. Il giocatore croato, obiettivo di mercato dei nerazzurri fino agli ultimi giorni della finestra di trasferimenti estiva, nonostante la volontà espressa per l’approdo all’Inter ha poi prolungato la sua permanenza al Real; dallo sfumato trasferimento, dopo metà agosto, si è dipanato un caso che ha visto la denuncia del club spagnolo nei confronti dell’Inter alla Fifa per la violazione dell’articolo 18: il club di Florentino Perez accusava infatti i nerazzurri di aver contattato Modric senza il permesso del suo club. Dopo lo scambio di accuse tra le due società e l’ascolto anche della versione del calciatore, oggi la Fifa ha chiuso ufficialmente il caso inviando una lettera ai club: come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’organo mondiale del calcio «Il caso è chiuso e la denuncia del Real Madrid è infondata».