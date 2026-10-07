Modric: «Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare»

Modric si ritira? Neanche per sogno! Il fenomeno croato continuerà a dipingere ancora: «Ho ancora passione, ambizione e forza. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare»

Smettere? Luka Modric non ne ha alcuna intenzione. La sua splendida e brillante carriera prosegue. Il centrocampista del Milan, ne ha parlato ai microfoni di Partidazo de COPE, snocciolando anche tanti altri temi.

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IL MOMENTO AL MILAN – «Mi sento bene. Ho ancora passione, ambizione e forza. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Quanto tempo ancora? Non lo so. Potrebbero essere due mesi, sei mesi, un anno… Non voglio dire qualcosa ora e poi pentirmene. Andrò avanti un passo alla volta, partita per partita. Un mese, un altro mese… Devo ascoltare il mio corpo, e poi deciderò con calma. Vedremo se questo sarà il mio ultimo anno o se continuerò più a lungo, ma mi sento bene».

IL MOMENTO AL MILAN – «Mi sento bene. Ho ancora passione, ambizione e forza. Finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare. Quanto tempo ancora? Non lo so. Potrebbero essere due mesi, sei mesi, un anno… Non voglio dire qualcosa ora e poi pentirmene. Andrò avanti un passo alla volta, partita per partita. Un mese, un altro mese… Devo ascoltare il mio corpo, e poi deciderò con calma. Vedremo se questo sarà il mio ultimo anno o se continuerò più a lungo, ma mi sento bene».

IL SOGNO REAL MADRID – «Certo che mi piacerebbe tornare. È casa mia. È il club della mia vita. Ci sono stato per 13 anni, ma vedremo cosa succederà. Devo prepararmi e capire che ruolo posso ricoprire o se il club mi vuole di nuovo. Molte cose devono andare per il verso giusto perché io possa tornare, sarebbe un sogno, ma per ora non ci penso. Non dobbiamo forzare nulla. Deve essere qualcosa in cui mi senta utile».

Per adesso, dunque, ogni discorso sul domani di Luka Modric passa in secondo piano rispetto a un’unica certezza: il presente del fuoriclasse croato è ancora tinto di rossonero. Il centrocampista, che a luglio ha scelto di prolungare il proprio legame con il Milan fino al 30 giugno 2027, continua a considerare il club di Ruben Amorim la propria casa, almeno per questa fase della carriera. Qualunque riflessione su un’eventuale nuova proroga, su un possibile approdo in un’altra big europea o sull’ipotesi ritiro viene volutamente rimandata: non ci sono fretta né pressioni esterne a guidare la decisione.

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A dettare i tempi, semmai, sarà il corpo stesso del fenomeno croato, che ha sempre fatto della gestione fisica e della lucidità mentale i veri segreti di una longevità fuori dal comune ai massimi livelli del calcio europeo. Solo con il passare dei mesi, osservando le proprie sensazioni in campo e il livello di affaticamento accumulato partita dopo partita, Modric valuterà se esista ancora margine per continuare oltre l’attuale accordo, oppure se sia arrivato il momento di pianificare la fase finale della propria straordinaria carriera. Per ora, però, la priorità resta una sola: onorare la maglia numero 14 del Milan, dando ancora una volta l’esempio dentro e fuori dal campo a un gruppo che su di lui continua a fare ampio affidamento.