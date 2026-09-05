Luka Modric non lascia, anzi raddoppia! Continua con la Croazia: presenza confermata per gli impegni di Nations League

La carriera internazionale di Luka Modric non è ancora arrivata al capolinea. La federazione croata ha infatti annunciato ufficialmente che il centrocampista, oggi pilastro del Milan, continuerà a vestire la maglia della nazionale anche nei prossimi impegni di Nations League contro Repubblica Ceca, Spagna e Inghilterra. Una decisione che conferma la volontà del classe 1985 di proseguire un percorso straordinario, fatto di 202 presenze e traguardi storici che lo hanno reso uno dei simboli del calcio croato.

Il confronto con Bilić e la scelta di andare avanti

Modric ha parlato nei giorni scorsi con il nuovo commissario tecnico Slaven Bilić, ex difensore e già guida della nazionale tra il 2006 e il 2012, oltre che con il presidente della federazione Marijan Kustić. Entrambi hanno ribadito la volontà di averlo ancora al centro del progetto, e il numero 14 ha confermato la propria disponibilità senza esitazioni.

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Bilić ha espresso grande soddisfazione per la decisione del centrocampista: «Naturalmente, la decisione di Luka mi rende estremamente felice. Sappiamo tutti cosa può dare alla Croazia, sia in campo che fuori. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui, dopo 14 anni, e condividiamo entrambi la forte ambizione di mantenere la Croazia una squadra di vertice, vincente e al pari delle migliori squadre del mondo». Parole che testimoniano l’importanza di Modric non solo come giocatore, ma anche come leader e riferimento per un gruppo che punta a restare competitivo.

Modric, un pilastro anche del Milan

A settembre compirà 41 anni, ma Modric continua a essere un punto fermo anche del Milan, dove ha scelto di proseguire la propria avventura dopo il Mondiale. Il centrocampista ha rinnovato fino al giugno 2027, con un ingaggio da 3,5 milioni netti (6,5 lordi), confermando la volontà di restare protagonista ad alti livelli.

Nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze e 2 gol, risultando decisivo per equilibrio, qualità e leadership. In questo avvio di campionato ha giocato titolare contro il Venezia (74 minuti) ed è subentrato contro il Torino, disputando gli ultimi 34 minuti.

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Un campione senza età

La scelta di Modric di continuare con la Croazia rafforza l’immagine di un atleta che, nonostante l’età, mantiene standard altissimi e una motivazione fuori dal comune. Per Bilić e per il Milan, resta un punto di riferimento imprescindibile.



