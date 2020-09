Modric: «Sarebbe bello finire la carriera al Real Madrid»

Luka Modric ha parlato ai microfoni di AFP svelando il desiderio di chiudere la carriera con la maglia del Real Madrid

«Alla mia età non fai più grandi progetti. Mi resta una stagione e voglio fare del mio meglio per vincere altri trofei con il Real Madrid. Sarebbe bello chiudere la mia carriera qui ma ovviamente non dipende solo da me, ma dalla società. Voglio dimostrare che posso giocare al massimo livello ancora per qualche anno, ma se non potrò farlo qui nel Real, ovviamente, prenderò in considerazione altre opzioni».