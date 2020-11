Modric: «Zidane? Lo difendiamo sempre dalle critiche. Sul futuro…»

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Le sue parole riportate da TMW.

INTER – «Come si affronta una gara come quella di domani? Come una finale, giocando da squadra, uniti. Spero che riusciremo a fare bene».

FUTURO – «Io sto bene e mi sento forte, gioco quando decide il mister, quando sono in campo penso solo a fare bene per la squadra. Sento che ho una condizione ideale per continuare, in futuro vedremo che succede, se ne parla spesso. Io sono tranquillo, qui possono ancora aiutare la squadra e ovviamente vorrei rimanere e chiudere qui la mia carriera».

CRITICHE A ZIDANE – «Lo difendiamo sempre, siamo con lui. Abbiamo vinto molto insieme e speriamo di farlo ancora».

BENZEMA OUT – «Karim è importante per noi, Mariano è un altro tipo di giocatore, abbiamo fiducia in lui e credo che dimostrerà quanto vale. Quando non ci sono alcuni giocatori, occorre essere più squadra per coprire le lacune nel miglior modo possibile».

RISULTATI ALTALENANTI – «Sappiamo che ogni partita è complicata, quando giochi e non sei al massimo, specie in Europa, è difficile vincere. Noi dobbiamo dimostrare la nostra forza, il nostro carattere in questa competizione. Così potremo andare lontano».

RAMOS – «Non serve dire quanto è importante per noi e per il club. Spero che rinnoverà per il bene di tutti».

INTER NEL 2018 – «Nel 2018 non ho sentito parlare di nulla. Io sono del Madrid e sono contento».