Monchi ha messo nel mirino il nuovo obiettivo: Luca Piccini

Monchi vorrebbe ulteriormente rinforzare la difesa con Luca Piccini, l’ex Fiorentina in forza allo Sporting Lisbona

Non solo Ivan Marcano per la Roma. I giallorossi sono intenzionati a comprare ancora in Portogallo. Dopo l’arrivo del difensore dal Porto, Monchi potrebbe pescare ancora una volta in terra lusitana: il dirigente giallorosso avrebbe infatti messo gli occhi su Cristiano Piccini, in passato accostato anche alla Juventus. Quest’anno Piccini – fiorentino di nascita – ha collezionato 40 presenze con lo Sporting, fornendo anche 3 assist vincenti.

Per il 26enne dello Sporting Lisbona la Roma sarebbe disposta a mettere sul piatto 15 milioni di euro, una cifra ancora lontana dalla richiesta dei portoghesi: la clausola rescissoria prevista nel contratto di Piccini è di 45 milioni di euro. La trattativa tuttavia sarebbe soltanto all’inizio. Ma sono da segnalare anche movimenti dal lato opposto. La Roma deve decidere se mandare a farsi le ossa il piccolo Luca Pellegrini a cui ha rinnovato il contratto quasi a scatola chiusa. Pellegrini per un doppio grave infortunio al ginocchio non ha ancora debuttato in maglia giallorossa per questo motivo Monchi avrebbe chiesto informazioni all’Inter per Dalbert. L’estate della Roma è già rovente.