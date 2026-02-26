Mondiali 2026 su Dazn? Occhio al clamoroso scenario sui diritti tv: tutto passa dall’eventuale qualificazione dell’Italia!

Mondiali 2026 su Dazn? Attenzione al clamoroso scenario sui diritti tv: tutto passa dall’eventuale qualificazione dell’Italia! Ecco perché

La domanda su dove saranno trasmessi i prossimi Mondiali 2026, che si terranno in Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio, sta sollevando non poche incertezze. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dazn sarebbe la piattaforma di streaming sportivo che potrebbe acquisire i diritti per trasmettere tutti i match del torneo, ma molto dipenderà dalla qualificazione della Nazionale italiana.

Dopo l’esperienza positiva con i Mondiali per club, sempre organizzati dalla FIFA, Dazn avrebbe ottenuto i diritti per la rassegna mondiale, ma la questione resta ancora incerta, almeno fino a quando non arriveranno annunci ufficiali. Se l’Italia riuscisse a qualificarsi (dopo lo spareggio contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo e la possibile sfida contro la vincente di Galles o Bosnia), le partite degli azzurri dovranno essere trasmesse in chiaro, come previsto dalla normativa, per essere visibili almeno all’80% della popolazione. In tal caso, è probabile che Rai 1 prenda in carico la trasmissione delle gare, ma anche Mediaset potrebbe garantirne la diffusione.

Il precedente del Mondiale per club e l’accordo per le partite più importanti della Liga potrebbero aprire scenari interessanti, con la possibilità che Mediaset trasmetta alcuni dei match più seguiti se l’Italia si qualificherà.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Se, invece, gli azzurri non dovessero qualificarsi, Dazn potrebbe decidere di rivendere i diritti delle migliori partite per la trasmissione in chiaro, vista l’attrattiva che un Mondiale esercita sugli spettatori. Un esempio di questo accadde nel 2018, quando Mediaset acquistò i diritti a un prezzo ridotto, nonostante l’assenza dell’Italia, ottenendo ottimi ascolti. Per il Qatar 2022, invece, la Rai tornò a trasmettere i match dopo il “colpo di scena” dell’accordo con Mediaset nel 2018.

La battaglia per la qualificazione e la distribuzione dei diritti tv è ancora aperta e, in attesa di risposte, i tifosi italiani dovranno seguire attentamente gli sviluppi.