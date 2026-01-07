Mondiali 2026, la FIFA si affida all’intelligenza artificiale: ci sarà una novità storica nella competizione! Tutti i dettagli

Mondiali 2026, la FIFA introduce una grande novità legata all’intelligenza artificiale: ecco la svolta storica nella competizione! I dettagli

Il calcio mondiale si appresta a compiere il più grande salto tecnologico della sua storia recente. In vista dei Mondiali 2026 la FIFA ha annunciato una partnership strategica con il colosso tecnologico Lenovo per integrare l’intelligenza artificiale in ogni aspetto dell’arbitraggio e dell’analisi dati. L’obiettivo è chiaro: rendere il fuorigioco semi-automatico infallibile e spettacolare.

Avatar 3D: stop alle polemiche millimetriche

La novità più impattante riguarda l’evoluzione del fuorigioco semi-automatico. Il sistema farà affidamento su avatar 3D generati dall’IA. Tutti i calciatori convocati verranno sottoposti a una scansione digitale ad alta precisione (un processo che dura appena un secondo) per creare modelli tridimensionali esatti delle loro parti anatomiche. Questa tecnologia permetterà al sistema di tracciare i movimenti anche nelle mischie più complesse o con visuale ostruita, riducendo drasticamente i tempi di attesa del VAR. Non solo precisione arbitrale, ma anche spettacolo: le ricostruzioni 3D verranno trasmesse in TV e sui maxi-schermi, offrendo al pubblico una comprensione immediata e realistica dell’azione, eliminando le vecchie linee bidimensionali.

Football AI Pro e la vista dell’arbitro

Il pacchetto tecnologico include anche Football AI Pro, un assistente virtuale basato su IA generativa che “democratizza” l’accesso ai dati. Questo strumento fornirà a tutte le 48 nazionali analisi tattiche avanzate pre e post-partita, livellando il divario tecnologico tra le grandi federazioni e le emergenti. Migliorata anche la Referee View: grazie alla stabilizzazione software dell’IA, le immagini provenienti dalle bodycam degli arbitri saranno fluide e leggibili, portando gli spettatori letteralmente in mezzo al campo.

L’entusiasmo di Infantino

Gianni Infantino, il Presidente della FIFA e promotore dell’espansione del format mondiale, non nasconde l’ambizione del progetto: «La Coppa del Mondo 2026 sarà il più grande spettacolo sulla Terra, con 104 partite che varranno come 104 Super Bowl». Infantino ha sottolineato come l’IA garantirà «un’identificazione precisa dei calciatori e decisioni più rapide», promettendo ai sei miliardi di spettatori previsti un’esperienza visiva mai provata prima. Dopo i test positivi in Coppa Intercontinentale, la tecnologia è pronta per il grande palcoscenico nordamericano.