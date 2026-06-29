Mondiali 2026, il torneo rivoluzionario con 48 squadre: tutto quello che ho scoperto sulla nuova formula

25 giugno 2026 | Calcio Estero | Mondiali 2026

Guardare i Mondiali 2026 è un’esperienza completamente diversa da tutto quello che ho vissuto come appassionato di calcio negli ultimi vent’anni. Lo ammetto senza riserve: quando la FIFA annunciò l’allargamento a 48 nazionali, ero tra i più scettici. Troppo grande, pensai. Troppi match, troppi giorni, il rischio concreto di perdere il senso autentico della competizione. Eppure, dopo le prime due giornate di questa edizione storica, ho dovuto ricredermi — e ve lo racconto con la stessa onestà con cui seguo questo sport da trent’anni.

Un formato che ha cambiato le regole del gioco

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, le nazionali partecipanti sono 48. Il sito ufficiale della FIFA descrive nel dettaglio come funziona la nuova struttura: 16 gironi da tre squadre ciascuno, con le prime classificate e le 8 migliori seconde che avanzano ai sedicesimi di finale — un turno inedito nella storia del torneo. Il risultato? Una fase a gironi in cui ogni punto conta, ogni pareggio può costare il passaggio del turno, e persino le grandi nazionali non possono permettersi un solo passo falso.

Ho visto lacrime di gioia in rappresentative che non avevo mai visto ai Mondiali, squadre che per la prima volta nella loro storia si sono qualificate e che hanno portato sulle spalline tutto il peso e tutto l’orgoglio della propria nazione. Questo aspetto, che magari a qualcuno sembrerà romantico, a me ha commosso davvero.

Il format ha le sue criticità, non lo nascondo. Tre squadre per girone significa che una sola partita può determinare tutto, con tutti i rischi di calcolo o di equilibrio sportivo che ne conseguono. Ma guardando le partite una dopo l’altra, devo dire che il livello competitivo è stato alto — forse più di quanto mi aspettassi.

Le grandi favorite che stanno rispettando le aspettative

Brasile, Francia, Argentina, Portogallo, Inghilterra. Queste sono le nazionali che ho monitorato con più attenzione fin dal giorno del sorteggio, e in larga parte stanno onorando i pronostici.

La Francia continua a sfoggiare una profondità di rosa invidiabile. Mbappé — nonostante le polemiche degli ultimi anni e i mille rumors di mercato — è in buona condizione fisica e la squadra di Deschamps, veterana di queste competizioni, si muove con la lucidità di chi sa esattamente quando accelerare e quando gestire il risultato.

Il Brasile ha già dimostrato di saper fare la differenza quando serve: la Seleção è già ai sedicesimi, come potete seguire in tempo reale sulla nostra pagina Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE, dove aggiorniamo ogni verdetto del torneo partita dopo partita.

L’Argentina di Scaloni, campione in carica, gioca con la sicurezza — e la pressione — di chi ha qualcosa da difendere. Messi alla sua sesta Coppa del Mondo è un fenomeno che nessun libro di storia ha ancora scritto per intero, e vederlo ancora su questo palcoscenico è un privilegio che noi appassionati dobbiamo goderci finché dura.

Le sorprese che non mi aspettavo — e che mi hanno fatto gioire

Se c’è una cosa che amo dei Mondiali è la loro capacità di sorprenderti sempre. Anche questa edizione non fa eccezione.

Il Marocco è già qualificato ai sedicesimi e ha dimostrato ancora una volta di essere una nazionale strutturata, con un’identità tattica precisa e calciatori di altissimo livello che militano stabilmente nei migliori club europei. Non è più una rivelazione: è una certezza. Seguire la loro crescita nel corso degli ultimi cicli — documentata anche dalle statistiche della UEFA sull’integrazione dei calciatori africani nel calcio europeo — è qualcosa che racconta una storia più grande del calcio stesso.

Il Messico, padrone di casa insieme a Stati Uniti e Canada, ha fatto leva sul fattore campo in modo spettacolare. L’atmosfera nelle città messicane è qualcosa che va oltre il calcio: è cultura, passione, identità nazionale. Seguirle in TV mi ha trasmesso un’energia che raramente percepisco durante una normale stagione di club.

Come seguire il torneo senza perdersi nulla

Con 48 squadre e un format inedito, orientarsi non è semplicissimo. Il mio consiglio — e quello che faccio personalmente — è di aggiornarsi con regolarità su una fonte affidabile e dedicata. Per i risultati, le classifiche e le analisi giornata per giornata, la nostra pagina live è il punto di riferimento che uso io stesso quotidianamente.

Tenere d’occhio le classifiche dei gironi è fondamentale in questa edizione, perché — come detto — anche le seconde classificate possono passare il turno, ma solo le migliori tra loro. Questo significa che la differenza reti, i gol segnati e persino i cartellini gialli possono diventare decisivi. Non è più calcio dove basta vincere il proprio girone: bisogna capire cosa succede negli altri 15 gruppi in parallelo.

Quote, pronostici e il termometro del mercato

Confesso che seguo i Mondiali anche attraverso l’evoluzione delle quote, non tanto per scommettere quanto per capire il sentiment degli analisti sui vari incontri. Piattaforme come Lottomatica — operatore regolamentato in Italia e tra i più utilizzati dagli appassionati nel nostro paese — offrono un termometro interessante su chi è favorito in ogni singola partita e chi, invece, sta sorprendendo i mercati.

Quello che ho notato in questi giorni è che le quote su alcune outsider si sono abbassate sensibilmente dopo le prime prestazioni, segno che chi studia il calcio in modo professionale ha dovuto rivedere le proprie stime. È un aspetto che trovo affascinante: il mercato dei pronostici cambia partita dopo partita, quasi come leggere un romanzo che si riscrive in tempo reale.

Il mio bilancio: questa edizione mi ha sorpreso

Devo essere sincero con voi: questa edizione dei Mondiali mi ha sorpreso in positivo. Il formato allargato, che temevo potesse diluire la qualità, ha invece portato in scena storie nuove, protagonisti inaspettati e momenti di calcio autentico che difficilmente dimenticherò. Certo, non tutte le partite hanno avuto lo stesso peso emotivo — alcuni incontri della fase a gironi sono stati meno intensi di quanto speravo — ma i lampi di grande calcio ci sono stati, eccome.

La Coppa del Mondo del 2026 è un torneo che rompe con la tradizione e prova a costruirne una nuova. Lo fa in modo imperfetto, come tutte le rivoluzioni. Ma lo fa con coraggio. E io, pur con le mie riserve iniziali, sono davvero contento di essere qui a raccontarvelo, partita dopo partita.