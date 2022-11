Qatar 2022, chi arbitrerà la finale: Orsato in pole?

Sul Corriere dello Sport, Edoardo Pinna fa le valutazioni sulle direzioni arbitrali a proposito dell’ultimo atto: chi sono i favoriti per la finale? Alla vigilia sembrava l’iraniano Alireza Faghani, che già aveva sfiorato Francia-Croazia di 4 anni fa. Ma l’analisi sul suo operato – e quindi le sue prospettive future – non può prescindere dal grave errore commesso nel finale di Portogallo-Uruguay: «il tocco di mano di Gimenez, che cade e colpisce con il braccio in appoggio (lo sanno anche i bambini) non può mai essere rigore. E addossare le colpe al VAR (il qatariota Al Marri, che per premio fa pure Tunisia-Francia oggi, mah) serve a poco, perché un arbitro che deve fare la finale deve avere la forza, l’autorevolezza di andare al monitor e decidere secondo regolamento». E se fosse il “nostro” Orsato a questo punto il favorito, visto che in Argentina-Messico è stato impeccabile?