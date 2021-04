Monza, Brocchi: «Volevamo vincere per Galliani. Che peccato»

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha commentato il pareggio ottenuto in Serie B contro il Pescara: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Non siamo riusciti a chiudere la partita e a fare il secondo gol, quando lascia la gara in bilico può succedere qualsiasi cosa. Pirola ha sbagliato un solo pallone, peccato perché si poteva e si doveva segnare la seconda rete».

DIAW – «La speranza è quella che si possa sbloccare il prima possibile, siamo al secondo posto nelle occasioni create, ma siamo indietro in quelle sfruttate. Creiamo, ma non riusciamo a concretizzare. Siamo contenti che sia tornato Galliani, siamo dispiaciuti per non avergli regalato la vittoria».