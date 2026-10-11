Monza-Lazio, Juric duro dopo la sconfitta: «Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla, è la prima volta che succede»

Il tecnico del Monza ha analizzato ai microfoni di DAZN il ko contro la Lazio, sottolineando le difficoltà del primo tempo e la reazione mostrata nella ripresa

Serata amara per il Monza di Ivan Juric, uscito sconfitto dalla sfida contro la Lazio. Al termine della partita, l’allenatore biancorosso è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare una prestazione che lo ha lasciato profondamente insoddisfatto, soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo.

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Il tecnico ha evidenziato una partenza negativa, lontana dai principi preparati durante la settimana. Secondo Juric, la squadra non è riuscita a eseguire quanto provato in allenamento, mostrando fragilità e poca incisività anche nelle situazioni in cui avrebbe potuto creare pericoli alla difesa biancoceleste.

Monza-Lazio, Juric critica il primo tempo

LA PRESTAZIONE DEL MONZA – «È stato un primo tempo bruttissimo, per la prima volta da quando sono a Monza non mi è piaciuto niente. Non abbiamo fatto nulla di quello su cui abbiamo lavorato. Il secondo tempo dimostra che si può fare meglio, peccato perché abbiamo creato tante occasioni per pareggiare senza concretizzare. Ma nel primo tempo non mi è piaciuto nulla. Nessun giocatore ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo in inferiorità eravamo più squadra. Nel primo siamo stati fragili, anche dove avevamo spazio per far male non siamo riusciti a incidere. Un tempo veramente brutto. Poi nel secondo abbiamo dimostrato cosa possiamo essere quando giochiamo. Chi è entrato ha fatto molto bene insieme poi alla squadra. Abbiamo fatto il nostro finora, meritavamo qualcosa in più. Pensavamo di mettere oggi più qualità davanti ma abbiamo sbagliato clamorosamente. Abbiamo perso le caratteristiche che ci avevano fatto giocare bene finora. Ci siamo aggiustati nel secondo tempo, volevo alzare il livello del gioco e della pericolosità. Ci arriveremo ma oggi non ci siamo riusciti».

Monza, la reazione non basta contro la Lazio

Nonostante il giudizio molto duro, Juric ha salvato almeno la reazione del secondo tempo. Il Monza ha creato occasioni e ha provato a rientrare in partita, ma senza riuscire a concretizzare le opportunità costruite.

Per il tecnico resta però il rammarico per un approccio sbagliato e per una prestazione che, soprattutto nella prima parte, ha cancellato le certezze mostrate nelle gare precedenti. La strada indicata è chiara: ritrovare intensità, identità e continuità già dai prossimi impegni.