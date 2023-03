Monza, Palladino: «Cremonese? Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese

CREMONESE – «Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità. Abbiamo fatto un grande percorso nelle 11 partite in cui abbiamo fatto, perdendo solamente con Milan e Salernitana. Con la Cremonese è una sfida fondamentale per chiudere questo percorso prima della sosta. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, serve la giusta fame e la giusta mentalità che comunque abbiamo sempre messo in campo».

APPROCCIO – «L’approccio dipende sempre dalle partite. A volte andiamo più alti rispetto alla linea di pressione che decidiamo durante la settimana, in altre invece siamo più aggressivi che permettono di stare un po’ più bassi. Dipende dalle partite, comunque una strategia di gara può sempre cambiare. In questa fase del campionato le squadre ti studiano ma cerchiamo sempre di avere la nostra mentalità e strategia: aggressivi e con la voglia di andare a prendere alti gli avversari».