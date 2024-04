Monza, Palladino: «Gol incredibili del Napoli, ora tutte finali»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nel post partita della sconfitta per 2-4 contro il Napoli

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn nel post partita di Monza-Napoli, terminata 2-4.

PAROLE – «Intanto complimenti al Napoli, oggi ho visto gol incredibili. Noi, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo poco o nulla al Napoli. Nel secondo hanno trovato questi incredibili gol e siamo andati sotto 3-1. Poi la squadra ha reagito e siamo andati sul 3-2, ma sull’ultimo gol abbiamo sbagliato in uscita e ci ha tagliato le gambe. La squadra ha dato tutto contro i campioni d’Italia e dobbiamo migliorare ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Il nostro obiettivo è analizzare questa partita, gli errori commessi e pensare al Bologna. Non abbiamo un obiettivo ben preciso, mancano 7 gare e per noi sono 7 finali. Deve essere questo lo spirito, altrimenti si rischia di fare senza obiettivi. Vogliamo mettere in difficoltà tutti».