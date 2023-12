Monza, Pereira: «Deve essere il nostro campionato»

Pedro Pereira, esterno del Monza, ha così analizzato la vittoria dei brianzoli contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Pedro Pereira ha così parlato a Dazn dopo Monza-Genoa.

LE PAROLE – «Abbiamo vinto anche grazie a me, questo è il miglior gruppo in cui ho giocato. Quando uno fa una una buona partita e la squadra vince una gara così difficile ce la si deve godere. Tutti, che giochino 5 minuti o 90, devono sempre farsi trovare al meglio. Bisogna provare a mettere in difficoltà le squadre con altre soluzioni, questo deve essere il nostro campionato».