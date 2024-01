Monza, Pessina: «Fare punti con le big deve essere uno stimolo»

Le parole di Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Inter

Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza–Inter. Di seguito le parole del capitano dei brianzoli.

«Lo stimolo più grande è quello di non aver fatto tanti punti con le grandi, ma non abbiamo mai perso punti contro quelli sotto di noi. Questo ci dà uno stimolo contro queste big, che vengono qui e non è mai facile per loro. Sappiamo cosa fare per metterli in difficoltà»