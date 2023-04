Monza, Rovella: «Dedico il mio primo gol in Serie A a Berlusconi»

Le parole di Nicolò Rovella sul suo primo gol in Serie A, segnato nel pareggio del Monza con l’Udinese: «Lo dedico a Berlusconi»

In una intervista rilasciata Sportmediaset Nicolò Rovella ha parlato del suo primo gol in Serie A, realizzato nel pareggio del Monza contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

EMOZIONE – «Tante volte l’ho immaginato, ma quando succede rimani sempre un po’… Ero molto felice».

DEDICA – «Al presidente Berlusconi, che sta passando un momento difficile, lo aspettiamo presto».

PROSSIMA SFIDA CONTRO L’INTER – «Speriamo di fare un regalo a Berlusconi. Loro arriveranno in forma e liberi di testa, l’Inter è sempre una grande squadra ed sarà sempre difficile giocarci contro».

SOMIGLIANZA CON MODRIC – «È un paragone un po’ grande. Comunque è uno dei miei idoli da quando sono piccolino, l’ho sempre ammirato. Paragonarmi a lui mi sembra un po’ esagerato, ma lo guardo e cerco di imitarlo in campo. Lui è un grandissimo giocatore».

CALCIOMERCATO – «Monza è stato importantissimo e lo è anche ora per la mia crescita. È una grande società grazie a Galliani, Berlusconi e a tutti quelli che ci lavorano. Già solo una riconferma qua a Monza per me sarebbe importantissima, poi quello che succederà quest’estate non lo so ancora».

NAZIONALE – «Quello è un altro sogno che ho. Mancini è un grande allenatore, ha molta esperienza e i giocatori forti li chiama sempre. Se meriterò un giorno di essere convocato penso che mi chiamerà».