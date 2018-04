Juve-Morata, operazione nostalgia. I bianconeri giocano il jolly

La Juventus continua a seguire Alvaro Morata. L’attaccante può lasciare il Chelsea: ecco il piano dei bianconeri

La Juventus vuole Lucas Digne e potrebbe rinnovare la corsia mancina del campo, lasciando andare Alex Sandro in difesa e Mario Mandzukic in attacco. Al posto del terzino brasiliano potrebbe arrivare il terzino francese del Barcellona mentre per rimpiazzare il croato potrebbe tornare Alvaro Morata. L’attaccante del Chelsea, costato 80 milioni di euro ai Blues, vuole lasciare la formazione londinese ma, secondo Tuttosport, non forzerà la mano con il suo attuale club: nessun braccio di ferro tra lo spagnolo e il Chelsea ma Alvaro preferirebbe andare via a fine stagione.

La Juventus ha drizzato le antenne. I bianconeri seguono Anthony Martial del Manchester United ma preferirebbero puntare ancora una volta su Alvaro Morata perché lo spagnolo ha la Juve nel cuore, si è trovato bene a Torino, ha lasciato un ottimo ricordo e ha nostalgia bianconera. L’affare però è complicato a causa dei costi. Il giocatore potrebbe anche ridursi lo stipendio ma il Chelsea lo ha pagato 80 milioni e chiede almeno 70 milioni (piace anche a PSG e Bayern Monaco), l’unica strada percorribile al momento sembra essere quella di un prestito annuale o biennale con diritto/obbligo di riscatto, un po’ come accaduto per il trasferimento di Cuadrado in bianconero, proprio dal Chelsea.