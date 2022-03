Morata: «Abbiamo sofferto insieme. Gol? Non mi cambia nulla». Le parole dell’attaccante della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Alvaro Morata ha parlato dopo Juve-Spezia.

GOL – «E’ uguale, non mi cambia nulla. Quest’anno tutte le gare sono sofferte, dobbiamo migliorare e chiudere le partite. Dovevamo vincere per forza e lo abbiamo fatto. Gran primo tempo, meno il secondo ma abbiamo vinto. Continuiamo così per le prossime partite».

ESULTANZA – «Prima per mia moglie che ieri era il suo compleanno. A Perin avevo detto che se avessi segnato lo avrei abbracciato».

SOFFERENZA – «Abbiamo sofferto insieme ed è questo che prendiamo come nota positiva. Ci manca tanto per essere completi, c’è margine di miglioramento. Tre punti importantissimi, abbiamo trovato lo spirito di lotta e sacrificio».

SCUDETTO – «Io sono del partito mio. Penso al prossimo allenamento e alla prossima partita. Affrontiamo le partite quando arrivano e pensiamo a quelle».