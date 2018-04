Morata torna alla Juve? Il retroscena: la moglie Alice dietro all’operazione

La Juventus sogna il ritorno di Alvaro Morata. Dietro al possibile ritorno in Italia ci potrebbe essere la volontà della moglie, Alice Campello

La veneta Alice Campello dietro al ritorno di Alvaro Morata alla Juventus? La moglie dello spagnolo potrebbe spingere l’attaccante di proprietà del Chelsea a lasciare la Premier League e i Blues per tornare nella nostra Serie A. I due si sono conosciuti proprio nel corso dell’avventura italiana, a Torino, del giocatore ex Real Madrid e secondo Rai Sport ora potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Alvaro Morata alla Juventus, spinto proprio dalla moglie. Il centravanti spagnolo sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi e a fine stagione potrebbe cambiare aria.

Il Chelsea potrebbe puntare su un nuovo attaccante e Alvaro potrebbe voltare pagina. Il giocatore ha diverse richieste ma nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, un’ipotesi da non escludere a priori. Da non sottovalutare la volontà della moglie Alice che vorrebbe tornare in Italia. L’ostacolo principale all’operazione però è rappresentato dai costi: il Chelsea ha investito 80 milioni di euro per strappare Morata al Real Madrid e il giocatore guadagna tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Un affare non semplice ma la Juve ci pensa.