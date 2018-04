Morata alla Juve: si riapre uno spiraglio

L’attaccante può lasciare il Chelsea al termine della stagione e il ritorno di Morata alla Juventus è un’opzione

La Juventus potrebbe perdere Mario Mandzukic. Il giocatore croato vorrebbe cambiare aria e vorrebbe tornare a fare il centravanti ma sa che alla Juventus è impossibile e per questo potrebbe chiedere la cessione al termine dell’attuale campionato. La Juventus riabbraccerà con ogni probabilità Marko Pjaca e potrebbe puntare su un altro ritorno, quello di Alvaro Morata.

Il giocatore spagnolo classe 1992 è ancora legato all’ambiente bianconero e ha parlato sempre molto bene della Juventus. Secondo Rai Sport il nome di AM7 non è da sottovalutare in vista del prossimo mercato. Lo spagnolo non è un titolarissimo nel Chelsea e potrebbe partire. Il giocatore ex Real ha segnato 14 gol stagionali in 40 presenze e potrebbe lasciare i Blues a fine stagione: non è da scartare l’ipotesi di un ritorno nella Torino bianconera.