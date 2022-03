Morata: «Spezia allo Stadium per fare risultato, partita difficile». Le parole dell’attaccante della Juventus

Morata ha parlato ai microfoni di JTV prima del fischio d’inizio di Juve Spezia. Le dichiarazioni dell’attaccante bianconero.

VITTORIA CON LA FIORENTINA – «Una vittoria porta positività, entusiasmo e voglia di continuare a vincere. Abbiamo messo subito la testa nel campionato dopo Champions e Coppa Italia»

SPEZIA – «E’ una partita difficile, questa squadra ha fatto grandissimi risultati contro grandi squadre. Serve una partita completa da parte nostra, senza il minimo sbaglio. Ogni partita è pericolosa. Il campionato italiano è cambiato tantissimo e tutte le squadre voglion far fvedere le loro idee e le loro caratteristiche. Sono sicuro che loro vengono qua per fare risultato, lo sappiamo. Noi dobbiamo far capire che siamo pronti fin dal primo minuto e che abbiamo voglia di vincere».