Morata, per l’attaccante dell’Atletico è DUELLO A TRE. Ecco chi è interessato al giocatore

Morata, DERBY di mercato per l’attaccante spagnolo: spunta un OSTACOLO che frena la trattativa con QUESTA rivale. I dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sta valutando la possibilità di inserirsi nella trattativa per far ritornare in Serie A Alvaro Morata, oggetto del desiderio anche del Milan.

Il centravanti spagnolo costa poco, visto che a una clausola rescissoria di appena 12 milioni per liberarsi dall’Atletico Madrid. C’è però un’ostacolo per il club bianconero, ovvero l‘ingaggio: l’attaccante ha uno stipendio da 5 milioni di base che con i bonus arriva a 9.