Moretti rinnova con il Torino: è ufficiale

Rinnovo del contratto per l’esperto difensore del Toro, Emilano Moretti. Il giocatore ha prolungato l’accordo per un altro anno

Il Torino riparte da Emilano Moretti. I granata scenderanno in campo ad Anfield, in agosto, per l’amichevole Liverpool-Torino, ma nel frattempo continuano a sistemare i primi tasselli per la prossima annata, quella del rilancio. Il Toro ha deciso di prolungare l’accordo con l’esperto difensore ex Genoa. Il centrale difensivo ha firmato per un’altra stagione. Rinnovo annuale dunque per EM, difensore che ha da poco compiuto 37 anni.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2019» ha scritto il Toro sul suo sito web ufficiale. Ufficiale dunque l’accordo per il rinnovo dell’esperto difensore che nella passata stagione è sceso in campo 24 volte, tra campionato e coppa Italia, per un totale di 1.961 minuti.