Morta Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi

Altro lutto in casa Sassuolo. È morta Adriana Spazzoli, era moglie di Giorgio Squinzi. Scomparsa a causa di una malattia di lunga data

È morta a Milano all’età di 71 anni Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi. Circa 50 giorni fa era scomparso il marito, allora presidente del Sassuolo. Era malata da tempo e dopo l’addio al marito le sue condizioni di salute erano peggiorare ulteriormente.

A comunicarlo è il canale social del Mapeisport: «La dottoressa Adriana Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio Squinzi. Non smetteremo di ‘pedalare’ anche per lei, che insieme al marito ha guidato Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme».