Morte Emiliano Sala, mercato bloccato per il Cardiff: il motivo

Il contezioso riguarderebbe Cardiff e Nantes, con la società gallese che non avrebbe ancora saldato la prima rata del trasferimento di Emiliano Sala poi prematuramente scomparso.

Secondo quanto scritto da Calcio&Finanza, il contenzioso potrebbe andare avanti anche per altri mesi tanto che a gennaio la squadra gallese potrebbe non fare mercato. La decisione di non pagare la prima rata arriva proprio dalle parole di Dalman: «Ci sono molte discussioni legali in corso e continueranno ad andare avanti, ma abbiamo ricevuto la nostra prima fattura dal Nantes e abbiamo deciso di non saldarla».